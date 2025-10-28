Haberler

Balıkesir'deki Deprem Sonrası Yaralı Sayısı Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen deprem sonrası doğrudan yaralanma olmadığını, ikincil sebeplerle 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 4'ü taburcu edildi.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deprem nedeniyle doğrudan yaralanan kimsenin olmadığını belirten Memişoğlu, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Arka Sokaklar'ın Suat'ının fotoğrafı büyük tartışma yarattı

Tartışma yaratan fotoğraf
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
569 yıllık camiye yıldırım düştü

Büyük panik! 569 yıllık tarihi camiye yıldırım böyle düştü
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar

İlk görüntüler geldi! İşte Türkiye'nin satın alacağı o uçaklar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.