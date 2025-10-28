Balıkesir'deki Deprem Sonrası Yaralı Sayısı Açıklandı

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem sonrası sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deprem nedeniyle doğrudan yaralanan kimsenin olmadığını belirten Memişoğlu, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, doğrudan deprem kaynaklı bir yaralanma olmamıştır. Atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden kaynaklanan 19 yaralımızın 4'ü tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmiştir. Tüm yaralılarımızın genel sağlık durumları iyi olup, tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.