Balıkesir'deki Deprem Anında Market Çalışanının Panik Anları Kamerada

Balıkesir'deki Deprem Anında Market Çalışanının Panik Anları Kamerada
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin Bursa'da bir market çalışanının kasa üstünden atlayarak kaçmasına neden olduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da bir market çalışanının kasa üstünden atlayıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi. Depreme farklı yerlerde yakalanan vatandaşlar panikle açık alanlara çıkarken, bir market çalışanının kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyı fark eden çalışan kasa üzerinden atlayıp kaçtı. Bu sırada alışveriş yapan 2 çocuk da korkarak dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi

Türkiye'den gidiyorlar! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın 'Başkentimizi Geri İstiyoruz' paylaşımı sonrası FBI Washington'da operasyon başlattı

Trump'ın talimatıyla FBI tutuklamalara başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.