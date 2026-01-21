Haberler

Balıkesir'de yük taşıyan trende çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yük taşıyan trende çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bandırma-Afyon seferini yapan TCDD 33376 sefer sayılı yük trenine bağlı DE 36 015 numaralı lokomotif, Susurluk Ömerköy-Gökçedere mahalleleri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Lokomotifin makine, yağ ve elektrik sisteminde oluştuğu belirtilen yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
