Balıkesir'de sıkıştığı yerde mahsur kalan yavru köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir evin alt kısmındaki boşlukta mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekiplerin başarılı müdahalesiyle yavru köpek yarasız bir şekilde kurtarıldı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde bir evin alt kısmındaki boşlukta sıkışarak mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kemalpaşa Mahallesi 5034 Sokak üzerinde bulunan bir evin alt kısmındaki boşluktan gelen sesleri fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine saat 17.00 sıralarında olay yerine gelen Gömeç İtfaiye Amirliği ekipleri, yavru köpeğin dar bir alanda sıkıştığını tespit etti. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan yavru köpeğin yaralanmadığı saptandı. Kurtarılan yavru köpek daha sonra itfaiye istasyonuna götürüldü. Köpeğin soğuktan etkilendiği ancak genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
