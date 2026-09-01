Balıkesir'de Yasa Dışı Karaca Avına Geçit Yok

BALIKESİR'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı avlanan karacaya ait parçalar ele geçirildi, şüpheli hakkında idari işlem uygulandı.

DKMP'nin sanal medya hesabından Balıkesir konumu paylaşılarak yapılan açıklamada, "Yasa dışı avcılığa geçit vermiyoruz. Gelen ihbar üzerine jandarma ekipleriyle birlikte gerçekleştirilen av koruma ve kontrol çalışmasında, bir şahsın evinde yasa dışı avcılığa konu olmuş karacaya ait parçalar ele geçirildi. İlgili şahıs hakkında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında gerekli idari işlem uygulandı. Yaban hayatının korunması, doğal dengenin sürdürülmesi ve gelecek nesillere sağlıklı bir doğa bırakılması amacıyla av koruma ve kontrol çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı