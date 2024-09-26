Balıkesir'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ev yangında tamamen kullanılamaz hale geldi. 80 yaşındaki Ramazan B.'nin bacasını temizlemek için başlattığı yangın, alevlerin çevreye sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı kırsal Aşağıdanışment Mahallesi'nde yaşayan Ramazan B. (80), kış hazırlığı için evinin bacasını yakarak temizlemek istedi.
Alevlerin çevreye sıçraması nedeniyle başlayan yangına ilk müdahaleyi mahalle halkı yaptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.
Olay nedeniyle ev tamamen kullanılmaz hale geldi.