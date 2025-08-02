Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 200 sentetik uyuşturucu ecza ve 0,96 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 5 bin 200 sentetik uyuşturucu ecza, 2 parça halinde 0,96 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Polis tarafından yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel