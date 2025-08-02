Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 bin 200 sentetik uyuşturucu ecza ve 0,96 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan operasyonda 5 bin 200 sentetik uyuşturucu ecza, 2 parça halinde 0,96 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis tarafından yakalanan 3 zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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