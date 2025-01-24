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Balıkesir'de Turizm Güvenliği İçin Seferberlik Başlatıldı

Balıkesir'de Turizm Güvenliği İçin Seferberlik Başlatıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, turizm güvenliği için otel ve konaklama tesislerine yönelik denetimlerin artırıldığını açıkladı. Yangın güvenliği konusundaki tedbirlerin gözden geçirileceği ve ruhsat başvurularının titizlikle değerlendirileceği belirtildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, kentte turizm güvenliği için seferberlik başlatıldığını bildirdi

Akın, yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Balıkesir'in uzun bir sahil hattına sahip olduğunu hatırlatan Akın, şunları kaydetti:

"Çok sayıda otellerimiz ve turistik tesislerimiz var. Belediye başkanı seçildiğim dönemde ilk verdiğim talimatlardan biri, otellerin bu konulardaki aldıkları tedbirlerin incelenmesine yönelikti. Bu konuda önümüzdeki süreçte de ruhsat almak isteyen otel ve konaklama tesislerine ait başvuruları çok iyi değerlendiriyoruz. Çünkü yeni verilecek ruhsatlarda itfaiyemizin sorumluluğu da var. Zira yangın merdivenleri başta olmak üzere olması gereken kurallara harfiyen uygulanabilmesi için yetkili arkadaşlarımızı devamlı uyarıyoruz. Tabi aynı zamanda kontrol, denetim gibi mekanizmaların da kusursuz olarak sağlanması çok önemli. Bu konuyla ilgili de tüm ekip arkadaşlarıma bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte titizlikle çalışıyoruz."

Akın, turizm sezonunun yaklaştığını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm otellerde kapsamlı bir denetim süreci başlattık. Geçmişe dönük tarama yapılması konusunda da talimat verdim. Yetkili arkadaşlarım, bizim bu süreçte belediye olarak turistik tesislerimize verdiğimiz belgelerde herhangi bir sorunun olmadığını söyledi. Ama ben yine de geçmişe yönelik taramaların yapılmasına ait kontrollerin hassasiyetle yapılması talimatını verdim. Bu konuda hem geçmişe yönelik, hem de bundan sonra yapacağımız çalışmalarda bu konularda çok ama çok sıkı takip halindeyiz."

Kaynak: AA / Suat Salgın - Güncel
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