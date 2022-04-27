Balıkesir'de traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi
AA - Rıdvan Tandoğan - Güncel
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Balıkesir Gönen ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Balıkesir Gönen ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
İsmail Yılmaz'ın idaresindeki traktör, kırsal Söğüt Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yılmaz'ın cenazesi, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Rıdvan Tandoğan - Güncel