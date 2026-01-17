Haberler

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün durumu ciddi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

İ.Ü. idaresindeki 10 HY 051 plakalı otomobil, Oruçgazi Mahallesi Altay Caddesi'ndeki Koray Lisesi Kavşağı'nda M.C.D. yönetimindeki 10 ASC 209 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü İ.Ü, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kurucu üye daveti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için bakanlık harekete geçti
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan cinayette 15 yaşındaki katilin ifadesi
Tan Sağtürk görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla görevden alındı
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak

Acun'un öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti

Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco 3 yıldızın daha biletini kesti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha