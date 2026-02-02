Haberler

Hafif ticari aracın çarptığı yaya öldü; kaza kamerada

Güncelleme:
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nejdet A. (45), hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Nejdet A.(45), hayatını kaybetti. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep C. (33) yönetimindeki 10 AIF 184 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejdet A., metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejdet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Zeynep C., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluğu tamamen yazarlarına aittir.

