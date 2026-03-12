Haberler

Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

R.A. idaresindeki 10 EV 925 plakalı hafif ticari araç, Savaştepe yolunun 19. kilometresindeki Çukurhüseyin Mahallesi mevkisinde A.S. (53) yönetimindeki 34 PHZ 449 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sürücüsü R.A'nın (46) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan A.S. (53 ) ve V.Y. (42) itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
Lübnan gece yarısı kana bulandı! Bilanço korkunç boyutlarda

Ülke gece yarısı kan gölüne döndü
İsrail'den Lübnan'da yeni katliam! Sivillerin yaşadığı binalar vuruldu

Savaş uçakları sivilleri vurdu, çok sayıda ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Mauro Icardi yaptığı paylaşımla Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi

Yaptığı tek paylaşımla Galatasaraylıları küplere bindirdi
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
İspanyol Bakan'dan Trump'a cevap: Tehditlerinden korkmuyoruz

Trump'ın tehdit ettiği Avrupa ülkesinden rest
Ergin Ataman'dan Fenerbahçe itirafı

Ergin Ataman'dan görülmemiş Fenerbahçe itirafı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

Bayramın ruhuna hiç yakışmayan not
Seçimde aday olacak mı? Sadettin Saran'dan açıklama

Seçimde aday olacak mı? Saran'dan açıklama var