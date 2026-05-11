Balıkesir'de bitişiğinde temel kazısı yapılan 3 katlı bina yıkıldı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bitişiğinde temel kazısı yapılan 3 katlı bina yıkıldı.

Yalı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın yanında inşaat için temel kazısı yapıldı.

Çalışmalar sırasında binada çatlakların meydana gelmesi üzerine burada yaşayanlar tahliye edildi.

Çevresinde güvenlik önlemi alınan bina, bir süre sonra temel kazısının bulunduğu alana doğru yıkıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Enkaz alanında yapılan ilk incelemede herhangi bir can kaybının yaşanmadığı tespit edildi.

Ekipler, çevredeki yapılarda da kontroller gerçekleştirdi.

Söz konusu binanın yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.