Balıkesir'de telefon dolandırıcısı tutuklandı
Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Zanlı, kendisini jandarma olarak tanıtarak parmak izi tespiti bahanesiyle para ve ziynet eşyalarını istemişti. Toplamda 1 milyon 300 lira dolandırdığı belirtilen zanlı, jandarma tarafından yakalandı ve adliyede tutuklandı.
Balıkesir'in Bandırma ve Karesi ilçelerinde iki kişiyi telefonla arayarak dolandırdığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan şüpheli, isimlerinin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyerek parmak izi tespiti yapmak üzere ellerindeki paraları ve ziynet eşyalarını kendilerine vermesini istedi.
Söz konusu kişileri toplam 1 milyon 300 lira dolandırdığı belirtilen zanlı F.G, jandarma bünyesinde oluşturulan özel ekip tarafından teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.