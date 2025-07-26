Balıkesir'de Tavuk Çiftliği Yangını: 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde tavuk çiftliğinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangınla ilgili gözaltına alınan çiftlik sahibi ve iki çalışan, adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde, dün tavuk çiftliğinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İlçeye bağlı kırsal Karaçam Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, ardından ormanlık alana sıçrayan yangına ilişkin yakalanan çiftlik sahibi N.A. ile 2 çiftlik çalışanının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli 3 kişi, adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde tavuk çiftliğinde çıkan yangın ormanlık alana sıçramış, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almıştı.

Kaynak: AA / Alper Çobanoğlu - Güncel
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