Balıkesir'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde yer alan tarım arazisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Bigadiç ilçesine bağlı Güvemçetmi ile Değirmenli mahalleleri arasında bulunan tarım arazisinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, geniş bir araziye yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı 5 itfaiye aracı, 4 su ikmal aracı ve 3 iş makinesi sevk edildi. Ayrıca Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına 1 helikopter ve çok sayıda arazözle müdahale etti.

HAVADAN MÜDAHALE DURDURULDU

Öte yandan, yaklaşık 4 saattir devam eden yangında, havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale durduruldu. Yangının kontrol altına alınması için karadan müdahale devam ediyor.

Haber - Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN / BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Dünya İsrailli esirin videosunu konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Netanyahu zorda, halk sokağa döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyeye hazır olun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.