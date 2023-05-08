Balıkesir'de tarihi eser operasyonunda 1 kişi yakalandı

Gönen'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları kapsamında bir kişinin ilçede tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Şüphelinin adresine operasyon gerçekleştiren ekipler, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 10 obje, 3 sütun, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ve 1 dedektör ele geçirdi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.