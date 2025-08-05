Balıkesir'de Tarihi Bina Yangında Zarar Gördü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı tarihi bina kullanılamaz hale geldi.

Edremit ilçesi Hekimzade Mahallesi Gazicelal Caddesi'ndeki 2 katlı tarihi binada yangın çıktı. Binadan yükselen alevleri ve dumanları görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı binadaki yangın, ekipler tarafından 2 saatte kontrol altına alındı. Binada büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),