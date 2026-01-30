Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y. hastaneye kaldırıldı.
H.Y. idaresindeki 45 AKH 044 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikameti Dallımandıra mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel