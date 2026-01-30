Haberler

Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Balıkesir'de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde İzmir-İstanbul Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y. hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

H.Y. idaresindeki 45 AKH 044 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu'nun İstanbul istikameti Dallımandıra mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü H.Y. ile araçta bulunan K.Y, D.Y. ve Z.Y, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

"Baron"un tüm mal varlığına el konuldu! Miktar inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Avrupa ülkesini sarsan skandal! Cumhurbaşkanının evli danışmanı ile yasak aşkının görüntüleri sızdı

Cumhurbaşkanı danışmanının yasak aşk görüntüleri sızdı! Çifte istifa
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Can pazarı! 8 araç birbirine girdi, ölü ve yaralılar var
Yaşlı kadın az kalsın tüm malını kaptıracaktı! 'Yavuz Başkomiser' oyunu böyle bozuldu

Bir telefonla her şeyini alacaklardı! "Yavuz Başkomiser" oyunu bozuldu
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın

Maça giden taraftar gördüğü manzaraya isyan etti
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
Babasını dövüp görüntüleri amcasına yollayan genç tutuklandı

Babasını tekme tokat öldüresiye döven genç için hesap vakti