Haberler

Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı

Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı Haber Videosunu İzle
Tedesco'dan Galatasaray derbisi öncesi bomba Skriniar kararı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray derbisi öncesi Skriniar için risk almama kararı veren Tedesco, yıldız savunmacıyı kupada dinlendirip tüm planını kritik karşılaşmaya göre şekillendirdi.

  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Milan Skriniar'ın Rizespor maçında oynayıp oynamayacağına dair kararını henüz açıklamadı.
  • Milan Skriniar, Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçında oynatılmayacak.
  • Fenerbahçe, Galatasaray derbisine İsmail Yüksek ve Marco Asensio dahil tam kadro çıkmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesi kadro planlamasında kritik bir karar aldı. Sarı-lacivertlilerde gözler Rizespor maçına çevrilse de asıl hedefin derbi olduğu ortaya çıktı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Galatasaray’ın Kocaelispor karşısında puan kaybetmesiyle birlikte Fenerbahçe zirveyle arasındaki farkı 2 puana indirdi. Bu hafta Çaykur Rizespor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde tüm planlar, bir sonraki hafta oynanacak derbiye göre şekilleniyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 11’E DÖNÜYOR

Rizespor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Oosterwolde’nin yokluğunda savunmada değişiklik kesinleşti. Tedesco’nun, bu maçta Çağlar Söyüncü’yü ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor.

SKRINIAR İÇİN BEKLEME KARARI

Kayserispor maçının ikinci yarısında forma giyemeyen Milan Skriniar’ın durumu ise netleşmedi. Tecrübeli stoper için aktif dinlenme uygulanırken, Tedesco’nun derbi öncesi oyuncusunu riske etmek istemediği öğrenildi.

3 ALTERNATİF MASADA

Skriniar’ın Rizespor maçında oynayamaması durumunda savunmada alternatifler de hazır. Çağlar Söyüncü’nün yanında Yiğit Efe, Guendouzi veya Mert Müldür’den birinin görev alması bekleniyor.

KUPADA DİNLENDİRİLECEK

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Skriniar, Rizespor karşısında forma giyse bile kupadaki Konyaspor maçında oynatılmayacak. Teknik heyet, yıldız savunmacıyı Galatasaray derbisine en hazır haliyle çıkarmayı planlıyor.

DERBİYE TAM KADRO HEDEFİ

Sakatlıkları süren İsmail Yüksek ve Marco Asensio’nun da kritik derbiye yetiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe cephesi, sezonun en önemli maçına eksiksiz çıkmayı hedefliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben

Yayına damga vuran an! Aniden frene bastı: Burada durayım ben
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Şampiyon Galatasaray olacak boşuna ümitlenmeyin !!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi

Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi

Aylar sonra ilk kez! Kadir İnanır ayakta görüntülendi
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor