Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi

Diyarbakır’da 2024 yılında bir öğretmenin öldürülmesine ilişkin davada, cinayeti işleyen kişinin ilk etapta suçu üstlenen kadın değil, eşi olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİ ÜSTLENEN KADIN GERÇEĞİ SAKLAYAMADI

Nefes'te yer alan habere; olayın ardından cinayeti üstlenen kadın öğretmen Z.A.’nın ifadelerinde silahı kullanış biçimini anlatamaması üzerine soruşturma derinleştirildi. Yapılan incelemelerde cinayetin, Z.A.’nın kocası Ş.Y. tarafından işlendiği belirlendi.

TARTIŞMA SONRASI SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Sanık Ş.Y., olay günü eşiyle gönül ilişkisi yaşayan O.K'nin evlerine gelmesiyle tartışma yaşandığını, tartışmanın büyümesi üzerine silahla ateş ettiğini söyledi. Olayda öğretmen O.K. hayatını kaybetti.

CİNAYET SONRASI SUÇU EŞİNE ÜSTLENDİRDİ

Cinayetin ardından Ş.Y.’nin, cezaevine girmesi halinde çocuklarının mağdur olacağını düşünerek suçu eşinin üstlenmesini istediği ortaya çıktı.

İKİSİ DE CEZA ALDI

Mahkeme, sanık Ş.Y.’nin “kasten öldürme” suçunu işlediğine hükmetti. Ancak olayın haksız tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle ceza indirildi ve sanık 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayeti üstlenen Z.A. ise “suç üstlenme” suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası aldı. Diğer sanıklar hakkında beraat kararı verildi.