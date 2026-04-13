Dibe vurdu! Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar

90'lara damga vuran isimlerin başında gelen daha sonra paylaştığı videolar olay olan Britney Spears, rehabilitasyon merkezine yatırıldı.

Britney Spears, alkollü araç kullanmaktan tutuklanmasının ardından madde bağımlılığı sorunları için tedavi görmek üzere bir rehabilitasyon merkezine girdi. 44 yaşındaki ünlü isim, yakın çevresinden gelen baskı üzerine yardım arama kararıyla ilgili olarak, "En dibe vurduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, 30 günlük rehabilitasyon programına katılma kararını verirken, alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında devam eden mahkeme davasını da göz önünde bulundurmuştu.

Davanın 4 Mayıs'ta yeniden hakim önüne çıkacağını belirten bir kaynak, "Hakim, stratejik olarak bunun hakimin önünde iyi görüneceğini, yani davayı ciddiye aldığını biliyor" dedi.

TUHAF DANS VİDEOSU

Tesise giriş yapmadan hemen önce Spears, tuhaf dans videosu paylaştı. Paylaşımında, Cardi B'nin "I Like It" şarkısına eşlik ederek yaptığı dans figürlerini sergiledi. 

Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Hiçbir liman güvende olmaz

Ablukaya saatler kala tarihi rest
Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif

Müzakereler çöktü, Rusya devreye girdi! Kremlin'den sürpriz teklif
Haberler.com
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş

Bu ihmal değil cinayet! Hastalara damardan antifirizli su verilmiş
Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk

Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
Otobüs durağındaki sapık kamerada

Bulun bu sapığı!

Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL’lik soruda yarışmacı joker bile kullanmadan çekildi

500 bin TL’lik soruda joker bile kullanmadan çekildi
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi

Gelin gittiği Afganistan'da kabusu yaşadı! Türkiye hemen devreye girdi