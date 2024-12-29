Balıkesir'de Su Baskını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle Ocaklar Mahallesi'nde su baskını yaşandı. İtfaiye ekipleri, su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'nde meydana gelen su baskınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek Grup İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipleri müdahale etti.
Kırsal Ocaklar Mahallesi'nde yoğun yağıştan dolayı su basan ev ve iş yerleri itfaiye ekipleri tarafından su tahliyesi çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel