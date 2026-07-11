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Balıkesir'de "Srebrenitsa Soykırım Anıtı" açıldı

Balıkesir'de 'Srebrenitsa Soykırım Anıtı' açıldı
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında Çamlık Tepesi'nde anıt açtı. Törene belediye başkanı, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı vesilesiyle inşa edilen "Srebrenitsa Soykırım Anıtı" düzenlenen törenle açıldı.

Çamlık Tepesi'ndeki Ahmet Edip Uğur Kültür Merkezi yerleşkesinde gerçekleştirilen açılışa, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Akın, törende yaptığı konuşmada, Srebrenitsa'da yaşananların insanlığın ortak vicdanında derin yaralar açtığını söyledi.

Anıtla katledilen sivillerin hatırasını yaşatmayı hedeflediklerini belirten Akın, şunları kaydetti:

"Anıtımızın simgesi 11 yapraklı beyaz bir çiçek. 11 yaprak katliamın başladığı günü, beyaz kurbanların masumiyetini, ortasındaki yeşil ise yarınlara dair umudu anlatıyor. Srebrenitsa'yı hatırlamak, insanlığın bir daha aynı karanlığa gömülmesine engel olmaktır. Bu anıtı Balıkesir'in kalbine, en yüksek noktasına diktik. Geçmişi unutmadan, geleceği barış üzerine inşa etmek hepimizin ortak sorumluluğudur."

Çömez de Avrupa'nın merkezinde yaşanan bu vahşetin unutulmaması adına eserin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Ergin ise Boşnak bir ailenin çocuğu olarak orada yaşanan acıların unutturulmamasının önemine değinerek, anıtın yapımında emeği olanları kutladı.

Konuşmaların ardından Srebrenitsa Soykırım Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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