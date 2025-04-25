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Balıkesir'de Sivil Toplum Kuruluşları, 23 Nisan Kutlamalarına Tepki Gösterdi

Balıkesir'de Sivil Toplum Kuruluşları, 23 Nisan Kutlamalarına Tepki Gösterdi
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Balıkesir'deki sivil toplum platformları, Altıeylül Belediyesi'nin düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğindeki görüntülerin toplumsal vicdanı yaraladığını ifade ederek, özür dilenmesi gerektiğini belirttiler.

Balıkesir'deki sivil toplum platformları üyeleri, Altıeylül Belediyesince düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı kapsamındaki bir gösterideki görüntülere tepki gösterdi.

Zağnos Paşa Camisi bahçesinde bir araya gelen Balıkesir Aile Platformu, Balıkesir Sivil Toplum Platformu ve Balıkesir Eğitime Destek Platformu üyeleri adına açıklama yapan Balıkesir Aile Platformu Temsilcisi Mustafa Yıldırım, Altıeylül Belediyesinin etkinliğinin toplumsal vicdanı derinden yaraladığını söyledi.

"Bu organizasyon sadece bir dans gösterisi değil ahlaki sınırları aşan edep çizgisini silen, kamusal alanda haya perdesini yırtan bir tavırdır." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Toplumsal tepkileri geçiştirmek yerine halkın karşısına çıkıp özür dilenmelidir. Bu rezilliğe onay veren asıl sorumlular yerine masum insanların görevden el çektirilmesiyle konu örtbas edilemez. Nesillerimize bırakacağımız en büyük miras, ahlaktır, edep duygusudur, hayadır."

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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