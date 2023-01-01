Üye Girişi
Haberi Paylaş

BALIKESİR - Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Güncel Haberler

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırsal Bükdere Mahallesi'nde Gaffur Küçük'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İthbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 400 balya saman yandı.

Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel

Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title