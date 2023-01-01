BALIKESİR - Samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kırsal Bükdere Mahallesi'nde Gaffur Küçük'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İthbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında 400 balya saman yandı.
Kaynak: AA / Erkan Yıldız - Güncel