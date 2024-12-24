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Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
Fabrikadaki patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
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Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden yaşandığının değerlendirildiğini söyledi.

Balıkesir güne şiddetli bir patlamayla uyandı. Karesi ilçesinde patlayıcı üreten fabrikada yaşanan patlama sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı bölgeye yönlendirildi.

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama! Ölü ve yaralılar var

12 ÖLÜ, 4 YARALI

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, ZSR patlayıcı üretim tesisinin kapsül üretim bölümünde meydana gelen patlamada 12 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını duyurdu. Sabotaj ihtimalinin olmadığını söyleyen Vali Ustaoğlu, patlamanın teknik nedenlerden olduğunun değerlendirildiğini ve yaralıların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Sadece kapsül üretimi yapan binada çökme olduğunu belirten Ustaoğlu, soğutma çalışmalarının devam ettiğini de sözlerine ekledi.

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 3 yaralı

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, patlama nedeniyle soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir ilimizin Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen fabrikanın kapsül üretilen bölümünde meydana gelen patlamayla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup 1 başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

BAKAN IŞIKHAN: MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

BELEDİYE BAŞKANI AKIN: SÜRECİ YERİNDEN TAKİP EDİYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süreci yerinden takip ettiklerini bildirdi. Akın sosyal medya hesabından olayla ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Balıkesir Kavaklı Köyü'nde bulunan ZSR Mühimmat Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. İlgili birimlerimizle beraber süreci teyakkuz halinde yerinden takip ediyoruz."

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 4 yaralı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (30)

Haber YorumlarıJokerAllame:

Patlayıcı üretilen fabrikada patlama olur sisli hava da helikopter kalkar ve yere çakılır. ne kadar eğitimsiz varsa bir yerlerde yetkili ondan dolayı böyle şeyler çok nornal artık. Geçmiş olsun

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Haber YorumlarıMustafa Aydogan:

Şu olay medeni ülkelerde yaşanmaz. Yaşanması da imkansız.

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Haber YorumlarıBartuhan:

Çok geçmiş olsun ((

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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Geçmiş olsun Balıkesir geçmiş olsun Türkiyem

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Haber YorumlarıSogun Nn:

lan hergun ayrı bir felakete uyanıyoruz. Allahim

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Haber YorumlarıBartuhan:

Mekanları cennet olsun inşallah, yaralıları şifa geride kalanlara rabbim sabır versin

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Haber YorumlarıOnur Güleç:

Allah rahmet eylesin. Çok üzücü Bi durum tüm emekçi abilerim ablalarıma şifa diliyorum :(

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Haber YorumlarıCevdet Kaya:

Çok geçmiş olsun emekçi kardeşlerimize kolaylıklar diliyorum

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Haber Yorumlarıtayfun najim:

geçmiş olsun

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Haber YorumlarıBy çok bilen:

bizim köye giderken solda fabrika ??

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