Balıkesir'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'de Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

M.Ö'ye (54) ait 10 APS 291 plakalı otomobil, Minnetler Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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