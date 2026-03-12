Haberler

Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi Sümbül Sokak'ta park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
