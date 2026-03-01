Haberler

Balıkesir'de yanan tır kullanılamaz hale geldi

Güncelleme:
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen yangında Romanya plakalı kauçuk yüklü tır alev alev yandı. Sürücü olaydan yara almadan kurtuldu, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Balıkesir'de otoyolda çıkan yangında kauçuk yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun İstanbul istikameti Naipli mevkisinde seyreden Romanya plakalı tırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

