Balıkesir'de Otoyol Kazası: İki Ölü, İki Yaralı

Balıkesir'de Otoyol Kazası: İki Ölü, İki Yaralı
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İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Savaştepe bölümünde meydana gelen kazada tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Savaştepe bölümünde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden K.D.E. (26), idaresindeki 34 FZ 0597 plakalı otomobil, otoyolun Savaştepe gişeleri yakınında Y.D. (40) yönetimindeki 41 ARE 808 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki N.İ. (81) ve S.N. (49) olay yerinde yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü K.D.E. ile N.G.K. (71) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

N.İ. ve S.N'nin cesetleri ise olay yerindeki incelemelerin ardından Savaştepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bir süre iki şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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Yorumlar (1)

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