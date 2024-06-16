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Balıkesir'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Erol Güney ve araçtaki Halil Aslan yaşamını yitirdi. Cenazeler, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Erol Güney (65) idaresindeki 16 SRJ 03 plakalı otomobil, Balıkesir-Kütahya kara yolunun Akçagüney Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik şarampole devrildi.

Sürücü Güney ve araçtaki Halil Aslan (58), hurdaya dönen araçta yaşamını yitirdi.

Aslan ve Güney'in cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ile vatandaşlar tarafından sedyelerin halatlara bağlanıp yukarı çekilmesiyle şarampolden çıkarıldı.

Cenazeler, Dursunbey Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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