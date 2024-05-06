Balıkesir'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

A.E. (74) idaresindeki 10 AES 501 plakalı otomobil, Savaştepe- Balıkesir kara yolunun Mecidiye Mahallesi kavşağında Ş.A. (64) yönetimindeki 45 VP 917 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki A.E. (70) ile N.E. (46) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.