Balıkesir'de otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kepsut- Balıkesir kara yolunun Hayvan Pazarı kavşağında, Ş.D. idaresindeki 10 BG 158 plakalı hafif ticari araç ile 10 R 7677 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü Ş.D, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın