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Ayvalık'ta Orman Yangını 1,5 Saatte Söndürüldü

Ayvalık'ta Orman Yangını 1,5 Saatte Söndürüldü
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında güneş enerjisi panelleri hasar gördü, çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde otluk alanda çıkıp, ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile 1,5 saatte söndürüldü.

Ayvalık ilçesi Beşiktepe Mahallesi mevkisi yakınlarındaki otluk alanda, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler, bölgede bulunan güneş enerjisi panellerine de ulaştı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 11.30 sıralarında söndürüldü. Güneş enerjisi panellerinde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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