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Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde orman dışı alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Akarsu Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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