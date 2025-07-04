Balıkesir'de Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde Akpınar Mahallesi'nde çıkan orman yangını için itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Akpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel