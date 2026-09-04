Sındırgı'da Orman Yangını Kontrol Altında
KONTROL ALTINA ALINDISındırgı ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Sındırgı ilçesinde saat 13.30 sıralarında orman dışı alanda çıkıp, rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kadriye SEYMAN-Necip KARATUNA/SINDIRGI (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı