Jandarma Vatandaşları Alevlerden Kurtardı
Balıkesir Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde çıkan ve hızla yayılan yangın nedeniyle alevlerin arasında kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu güvenli bölgeye çıkarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
JANDARMA VATANDAŞLARI GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARDI
Edremit'in Kadıköy Mahallesi'nde çıkan yangının hızla ilerlemesi sonucu alevlerin arasında kalan vatandaşlar, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgeye çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin vatandaşları güvenli bölgeye ulaştırmak içen sarf ettiği yoğun çaba cep telefonu kameralarına yansıdı.
Şevki MORALI/ BALIKESİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı