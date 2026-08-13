Edremit'te Yangın Ormana Sıçradı: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kadıköy Mahallesi yakınlarında orman dışı alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Saat 13.30'da çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın, ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Edremit ilçesi Kadıköy Mahallesi yakınlarındaki orman dışı alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı