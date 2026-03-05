Balıkesir'de öğrencilere deprem eğitimi verildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde "1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında, öğrencilere yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Sındırgı Atatürk İlkokulunda düzenlenen programda öğrencilere sarsıntı anında yapılması gerekenler ve tahliye süreçleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Okul Müdürü İzzet Temiz, yaptığı açıklamada, birinci derece deprem kuşağında yer aldıkları gerçeğini unutmamaları gerektiğini söyledi.

Tatbikatın önemine değinen Temiz, "Depremden değil, depreme hazırlıksız olmaktan korkmalıyız. Bugün yaptığımız tatbikat gerçek bir sarsıntı anında hayat kurtaracaktır." dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Ferdi Özgürçelik ise ilçede yaşanan son depremler nedeniyle bilinci artırmak adına eğitimi geniş kapsamlı tuttuklarını belirterek, öğrencilere deprem sonrası yangın riskine karşı da teknik bilgiler verdiklerini ifade etti.

Üçüncü sınıf öğrencisi Emine Beril Temiz de tatbikat sayesinde panik yapmadan kendilerini nasıl koruyacaklarını öğrendiklerini dile getirdi.