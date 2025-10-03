Haberler

Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Balıkesir'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 7 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü ve bir yolcu hayatını kaybetti, servisteki 7 öğrenci yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BALIKESİR'in Gönen ilçesinde öğrenci servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü A.R.U. ve yanındaki yolcu H.Y. hayatını kaybetti, servisteki 7 öğrenci ise yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Gönen ilçesi Tütüncü Yolu Keçeler Mahallesi kavşağında meydana geldi. A.R.U. yönetimindeki 10 CBM 13 plakalı otomobil ile Hüseyin K. (59) yönetimindeki öğrencilerin taşındığı 10 HE 199 plakalı servis minibüsü, kavşakta çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu H.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan servis minibüsteki Y.S. (15), D.C. (14), Ş.S. (15), D.A. (13), N.A. (15), O.C.S. (14) ve H.Y.S. (15) isimli 7 öğrenci ise ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yara almadan kurtulan servis şoförü Hüseyin K.'nın gözaltına alındığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Hamas Trump'a yanıtını iletti: Tüm esirlerin serbest bırakılmasını kabul ediyoruz

Dünyanın beklediği haber geldi! Hamas Trump'a yanıtını iletti
Hamas: İşgal bittikten sonra Gazze'yi kim yönetirse silahlarımızı ona teslim edeceğiz.

Hamas'ın silah bırakmak için şartları var! Trump'ın hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı

Yeni doğan kuzuyu gören üreticinin ağzı açık kaldı
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.