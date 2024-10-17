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Balıkesir'de Motosiklet Kazası: Biri Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı

Balıkesir'de Motosiklet Kazası: Biri Hayatını Kaybetti, Diğeri Yaralandı
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Balıkesir Gönen'de bir motosiklet, duvara çarparak alev aldı. Sürücü Umut Aşkınoğlu hayatını kaybederken, arkadaşı Yalçın Kurt ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza anında bazı sürücülerin yardım etmediği görüldü.

BALIKESİR'de bir iş yerinin duvarına çarpan motosikletin alev alması ile sürücü Umut Aşkınoğlu'nun (27) yaşamını yitirdiği, arkadaşı Yalçın Kurt'un ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. 2 sürücünün kazaya rağmen araçlarıyla geçip giderek yardım etmediği, bir motosikletli ile mahallelinin de alevlerin arasındaki yaralıları kurtarmaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı.

Kaza, 15 Ekim'de saat 21.00 sıralarında Gönen ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Şener Uğur Sokak'ta meydana geldi. Umut Aşkınoğlu yönetimindeki 07 Y 2961 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak bir iş yerinin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yanmaya başlayan motosikletin altında sıkışan Aşkınoğlu ile arkasındaki arkadaşı Yalçın Kurt, alevlerin arasında kaldı. Çevredekilerin yardımıyla Aşkınoğlu ile Kurt alevlerden uzaklaştırılırken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Umut Aşkınoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Yalçın Kurt ise Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yalçın Kurt, burada yapılan müdahalenin ardından Balıkesir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YOLDAN GEÇEN MOTOSİKLETLİ ALEVLERİN ARASINA DALDI

Soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; motosiklet duvara çarptıktan sonra 1 kamyonet ile 1 otomobilin sokaktan geçtiği ancak sürücülerinin araçlarını durdurup, yardım etmediği görüldü. Araçlar uzaklaştıktan saniyeler sonra motosiklet alev aldı. Çevredekilerden biri yardıma koşarken, o sırada yoldan geçen bir motosikletli durup, alevlerin arasına girerek yaralıları kurtarmaya çalıştı. Çevredekilerin de yaralılara yardım etmeye çalıştığı anlar, görüntülere yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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