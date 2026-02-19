Gömeç'te dere yatağında mahsur kalan aracı DSİ ekipleri kurtardı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde etkili olan yağışlar sonucu dere yatağında mahsur kalan araç, Devlet Su İşleri ekiplerinin çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalarda dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde dere yatağında mahsur kalan araç, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen dere yatağında bir aracın mahsur kaldığı ihbarı üzerine, DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
İş makineleriyle müdahale eden ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkararak güvenli alana çekti.
Yetkililer, vatandaşları yağışlı havalarda dere yatakları ve taşkın riski bulunan alanlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA " / " + Ömer Faruk Yalçın -