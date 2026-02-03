Balıkesir'de iş yeri sahibinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kokoreç dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi Bekir Turhan'ın hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Akçay Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle kokoreç dükkanının önüne gelen kasklı 2 kişiden biri, tabancayla iş yerine defalarca ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yeri sahibi Bekir Turhan ile dükkandaki 2 kişi yaralandı. Silahlı şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde iş yeri sahibi Bekir Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 2 kişi ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin ateş açma anları yer aldı.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile JASAT ve Avcılar Jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucunda şüphelilerin R.A., F.E. ve E.C.B. olduğu belirlendi. Şüpheliler bugün düzenlenen operasyonla Edremit'in Avcılar Mahallesi Kızılçukuru mevkisinde yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı bildirilen motosiklet ile suç aleti olduğu belirtilen tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir), -