Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazı kaldırılıyor

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Balıkesir'de görev uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat (41) için ikindide İzmir'de askeri cenaze töreni düzenlendi. Karşıyaka Beşikçioğlu Camisi'ndeki törene şehit binbaşının annesi Şehribani Bolat, babası Yusuf Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat (10), ağabeyleri Mustafa Kemal Bolat ve Hüseyin Bolat ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, çeşitli siyasi partilerin ve belediyelerin başkanları ile çok sayıda bürokrat ve siyasi katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı'nın da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla siyasi parti temsilcileri, törene çelenk gönderdi.

ŞEHİDİN EŞİ VE ANNESİNİN VEDA SÖZLERİ

Şehit Pilot Binbaşı Bolat'ın yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü. Şehidin annesi Şehribani Bolat, "Annem, canım yavrum" diye ağlarken; eşi Ayşe Nilay Bolat ise tabuta sarılarak, "Seni öperek uğurladım. Canım seni, şimdi nasıl bırakacağım" dedi.

Törende şehit Binbaşı Bolat'ın öz geçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu. Kılınan namazın ardından şehidin tören kıtası tarafından teslim alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Kadifekale Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Kadir ÖZEN / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı