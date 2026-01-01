Erkek arkadaşıyla tartışıp kamptan ayrılan Elif, Google Harita üzerinden iz çizme programıyla aranıyor

BALIKESİR VALİSİ: SONAR CİHAZIYLA GÖLETTE YAPILAN ARAMADA DA İZE RASTLANMADI

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaparken erkek arkadaşı Enis G. (37) ile yaşadığı tartışmanın ardından aracıyla bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'dan (34) 5 gündür haber alınamazken, Vali İsmail Ustaoğlu, bölgeye gelerek arama çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Ustaoğlu, Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göletinde deniz polisinin sonar cihazıyla arama yaptığını ancak bir ize rastlanmadığını belirterek, "Geçtiğimiz pazar günü bir ihbar üzerine Erdek Yukarıyapıcı Göleti mevkiinde bir vatandaşımızın kamp yerinden ayrılarak kaybolduğu ihbarı geliyor Balıkesir 112 Acil Çağrı Merkezi'ne. Pazar günü 12.09'da bu ihbar geliyor. Onun üzerine jandarma ekiplerimiz harekete geçiyor. Gerekli planlamalarla, koordinasyonla birlikte arama çalışmalarına başlıyorlar. O günden beri başta AFAD teşkilatımız, jandarma teşkilatımız, sivil toplum kuruluşlarımızın arama-kurtarma ekipleriyle beraber yaklaşık 5 gündür yoğun bir şekilde arama çalışmamız devam ediyor. Olabilecek tüm alternatifleri değerlendirerek, Çanakkale ve İzmir'den de bizim ekiplerimiz, su altı arama ekiplerimiz de geldi. Gölette sonar cihazıyla detaylı bir arama yaptılar ama herhangi bir ize rastlanmadı" dedi.

'53 ARAÇ, 190 PERSONELLE ARAMA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

Arama çalışmalarında İHA ve dron da kullanıldığını ve bölgenin havadan da tarandığını söyleyen Ustaoğlu, bölgeye takviye ekipler de sevk edileceğini ifade ederek, "İlk akşam zaten bir İHA geldi, İHA bir çalışma yapmıştı. O gece de herhangi bir temas bulunamamıştı. Ama onun dışında da yine dron kaldırılarak, 5 gündür arazimizin her yerinde bu çalışma devam ediyor. Maalesef çok aşırı, 'kılçık' diye tabir ettiğimiz ara yollar var arazide. Arkadaşlarımız bu ara yolların her birinde, olabilecek belli emareler izdir herhangi bir belirti varsa bununla ilgili de detaylı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bugün de toplamda 53 araç, 190 personelle birlikte tüm ekiplerimiz bu bölgede. Arama çalışmalarımız devam edecek. Bugün son değerlendirmeye göre ilave arama-kurtarma ekipleri de bölgemize intikal ederek, yoğunlaşmış bir şekilde her türlü alternatifi göz önüne alıp, çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.

Haber: Esra TÜRKER Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),