Balıkesir'de kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde bir kamyon ile traktörün çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye taşıdı.
Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör, Çanakkale-İzmir kara yolu Karaağaç Mahallesi Selviler mevkisinde çarpıştı.
Kazada, O.K. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hakan Firik