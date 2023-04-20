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Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.

İlçe kırsalındaki arazide kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.

Bölgedeki aramalarda 1 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel

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