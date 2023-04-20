Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
Güncel Haberler
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçe kırsalındaki arazide kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.
Bölgedeki aramalarda 1 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel