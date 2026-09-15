Balıkesir'de jandarma 34 hükümlüyü yakaladı
+17 sitede yayında
Güncelleme:
Balıkesir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
Balıkesir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen asayiş uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suçların önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik il genelinde çalışma yürüttü.
Uygulamalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
Kaynak: AA